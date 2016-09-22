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بالصور.. القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية لأهالى مدينة القصير

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بالصور.. القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية لأهالى مدينة القصير بالصور.. القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية لأهالى مدينة القصير

>البحر الأحمر - عماد عرفة

وزعت القوات المسلحة، كراتين مواد غذائية مختلفة على أهالى مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح برفع وتخفيف العبء على المواطنين.

 

واستهدفت القوات المسلحة، توزيع الكراتين الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بمدينة القصير، وشارك فى التوزيع مكتب المستشار العسكرى بالبحر الأحمر.

 

وتم توزيع 500 كرتونة، حصة غذائية مهداة من القوات المسلحة على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا بمدينة القصير، علما بإنه وصل عدد الكراتين التى تم توزيعها بالمحافظة إلى 4000 كرتونة.

 

 

 

 


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مصر 365

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