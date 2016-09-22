رئيس الأركان الأمريكي: الروس هم من قصفوا قافلة المساعدات بسوريا

وصف الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الهجوم الذي استهدف قافلة المساعدات في سوريا يوم الاثنين بأنه “عمل وحشي غير مقبول” وأضاف أن تقديراته هي أن روسيا نفذت الضربة على الأرجح رغم أنه لا يمكن استبعاد دور سوري تماما.

وبحسب رويترز قال دنفورد في جلسة بمجلس الشيوخ “ليست لدي حقائق. ما نعلمه هو أن طائرتين روسيتين كانتا بتلك المنطقة في ذلك الوقت. تقديري هو أنهما نفذتا (الضربة).”

وأضاف “كانت هناك أيضا بعض الطائرات الأخرى بالمنطقة تابعة للنظام في نفس الوقت أو قربه .. لذا لا يمكنني أن أقول بشكل قاطع إن الروس هم من نفذوها. لكن من نفذها هم الروس أو النظام (السوري).”