«القوي العاملة» تؤكد حل مشكلات المصريين الموقوفين في قطر

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالدوحة، بالقيام بزيارات دورية للسجون ومقار الاحتجاز للاطمئنان علي المصريين في هذه الأماكن، فضلًا عن التواصل مع العمالة المصرية ممن لديهم مشاكل بدولة قطر، للعمل علي حلها في إطـار من الودية، وحفظ حقوقهم لدي أصحاب الأعمال .

وتلقي الوزير تقريرًا في هذا الإطار من مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالدوحة، أشار فيه إلي أنه تم زيارة إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، وذلك لمتابعة أحوال الموقوفين المصريين بهذه الإدارة .

وقال”الوزير”، إن الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال سفير مصر بدولة قطر، يرافقه المستشار ياسر سعيد المستشار العمالي بالسفارة المصرية، بمقابلة عدد من الضباط والمسئولين للاطمئنان على حالة جميع النزلاء المصريين ، فضلا عن مقابلة عدد من الموقوفين المصريين ممن لديهم مشكلات ويمكن تدخل السفارة في حلها مع الجهات المعنية بالدولة، وتم تلقي طلباتهم جميعًا للعمل على حلها فورًا في إطار القوانين والإجراءات المتبعة في دولة قطر.

وأشار المستشار العمالي الى أن عدد المصريين في إدارة البحث والمتابعة في تناقص مستمر، حيث وصل إلي 14 مصريًا، بعد أن كان حوالي 80 محتجزًا منذ حوالي شهرين.