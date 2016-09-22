أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اعتقال رجلين في اسبانيا بتهمة الإشادة بتنظيم «داعش»

Google+ Print
اعتقال رجلين في اسبانيا بتهمة الإشادة بتنظيم «داعش» اعتقال رجلين في اسبانيا بتهمة الإشادة بتنظيم «داعش»

الشرطة الإسبانية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن رجلين إسبانيين ألقي القبض عليهما في مدريد وجهت لهما تهمة الإشادة بهجمات تنظيم داعش على باريس والتخطيط للانضمام للتنظيم المتطرف.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشرطة اعتقلت الأكبر سنا من الرجلين بعدما علمت بسفره إلى تركيا قبل عودته إلى إسبانيا بعد عدة أيام. وتقع تركيا على حدود كل من سوريا والعراق حيث يسيطر  داعش على أراض.

وأضافت الوزارة أن الرجل البالغ من العمر 27 عاما كان قد أبلغ زملاء له في الجامعة أنه خطط للقتال لصالح داعش  وانتقد علنا المسلمين المعتدلين ودعا إلى أن يحكم التنظيم المتشدد إسبانيا.

وجاء في البيان أنه قطع ذات مرة دقيقة صمت نظمت في كليته حدادا على أرواح ضحايا هجمات باريس العام الماضي البالغ عددهم 130 وجاهر بتبرير الهجمات.

وذكر البيان أنه والرجل الثاني (18 عاما) متهمان بتمجيد الإرهاب وهي جريمة في إسبانيا وبإصدار تهديدات والتخطيط للانضمام لجماعة متشددة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا