حقن البوتوكس للمعدة... من إخفاء التجاعيد إلى نحت الجسم!

شهد الطب التجميلي تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وبات الطلب على عمليات التنحيف حلم الكثير من النساء، لا سيما اللواتي يعشن هاجس النحافة. ولم تعد حقن البوتوكس تقتصر على تجميل الوجه فقط، بل ثبت حديثاً أنّ حقن البوتوكس في المعدة تؤدّي إلى خسارة الوزن الزائد، فيما تساعد هذه التقنية على خسارة 20% من الوزن في مدّة 5 أسابيع فقط.

"سيدتي" تحاور الاختصاصي في الطب التجميلي، الدكتور نادر صعب ليطلعنا أكثر على هذه التقنية المبتكرة وغير الجراحية، لمنح السيدات فرصة استعادة رشاقتهن في الحوار الآتي:



التنحيف بواسطة البوتوكس:

يوضح دزنادر صعب أن البوتوكس لم يعد يقتصر استخدامه على علاج المشكلات التي تُعنى بجمال المرأة المتمثّل بشدّ عضلات الجبين والرقبة لإخفاء علامات التجاعيد فقط، بل أصبح يستخدم لمساعدة النساء الراغبات في إنقاص وزنهن وتحقيق أحلامهن من خلال حقن البوتوكس في المعدة بحسب الأبحاث الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية والحائزة على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA؛ إذ أثبت أنّ المنتج يُبطئ سرعة مرور الطعام مما يعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة. وبالنظر إلى النتائج الأولى، يمكن للمرضى أن يفقدوا حوالي ثلث وزنهم خلال 5 أسابيع فقط.

بعيداً عن الجراحة:

يشرح د. نادر أنّ تقنية حقن البوتوكس في المعدة، هي عملية سريعة وسهلة؛ كونها غير جراحية ولا تتطلب تخديراً عاماً، وتستغرق عملية الحقن من 7 إلى 10 دقائق فقط. ويتم تطبيقها من بوساطة منظار في المعدة، يُحقن من خلاله جدار المعدة بمادة البوتوكس ما يؤدي الى عدم تقلّصها وإراحة عضلات المعدة بحيث تتوقف العضلات عن الانكماش، وبالتالي تبطئ سرعة تحرّك الطعام في المعدة بنسبة 50%، فتقلل من نسبة الإحساس بالجوع عند المرأة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية الطعام التي تتناولها.

ويمكن للمرأة الخاضعة لهذه التقنية مغادرة المستشفى بعد 30 دقيقة أو ساعة، ومتابعة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

نتائجها وآثارها الجانبية:

وعن نتائجها، يوضح د. صعب أنها سريعة؛ إذ تشعر المرأة مباشرة بالشبع بعد إجراء عملية حقن المعدة، وتبدأ بخسارة وزنها تدريجياً. وقد يصل إلى 40 كيلوغراماً من 3 إلى 6 أشهر. مضيفاً: «ليس هناك أي آثار أو عوارض جانبيّة أو حتى الإحساس بالانزعاج. العديد من النساء خضعن لحقن المعدة بالبوتوكس منذ سنوات عديدة، ولم يعانين من أيّ مشكلة».

شروط الخضوع لهذه التقنية:

للبدانة علاجات عديدة، ويعتمد نوع العلاج على جسد المرأة وحالتها الصحيّة. فالعديد من النساء لم يتمكنّ من خسارة وزنهن الزائد عبر الوسائل التقليديّة كالريجيم أو الرياضة أو كلاهما معاً، كما لا تناسبهن عمليات التنحيف، ويخفن من الخضوع لها؛ تفادياً للشعور بالألم جراء خضوعهن لعمليات التنحيف المتمثلة بشفط الدهون أو تحويل أو ربط المعدة. لذلك، عليهن البحث عن وسائل أخرى لخسارة وزنهن، وبالفعل إنّ عملية حقن البوتوكس في المعدة هي الحلّ الأمثل لهؤلاء النسوة اللاتي يبحثن عن الحلول لخسارة وزنهن بعيداً عن المضاعفات الجانبية. ولكن، من الضروري قبل اتخاذ أي قرار، استشارة الطبيب المتخصص بعلاج البدانة لمعرفة إذا كانت عملية حقن البوتوكس في المعدة هي العملية المناسبة لهن.

حقن البوتوكس مرّة أخرى:

يوضح د. نادر علينا أن نتذكر أن البوتوكس يزول مفعوله بعد خمسة أشهر. عادةً، نقوم بهذه التقنية مرّة واحدة لكنّنا قسمنا الأجسام إلى قسمين. القسم الأول هو النساء اللواتي يتمتعن بثبات في وزنهنّ، والقسم الثاني هنّ اللواتي يختلف وزنهنّ كثيراً. القسم الأول يحتاج إلى هذه التقنية مرّة واحدة، بينما قد يحتاج القسم الثاني إلى أكثر من مرّة. لهذا السبب، عليهنّ اتباع نمط حياة صحيّ.

تكلفتها:

تختلف تكلفة حقن المعدة بالبوتوكس حسب وزن المرأة، تتراوح تكلفتها بين 5000 و8000 دولار.

نصائح قبل وبعد حقن البوتوكس في المعدة:

- التقيّد بجميع تعليمات الطبيب فيما يتعلّق بما يتوجب عليك القيام به قبل وبعد حقن البوتوكس.

- اطلاع الطبيب على الأدوية التي تتناولينها، لا سيما أدوية تجلّط الدم لتجنّب الآثار الجانبية والمضاعفات.

- التأكّد من عدم الحمل أو الرضاعة.

بعد الخضوع لهذه التقنية عليك زيارة أخصائية تغذية، لاتباع نظام غذائي صحي وسليم، حفاظاًعلى رشاقتك والابتعاد عن الطعام الذي يؤثر سلباً على صحتك.

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة.

- ممارسة الرياضة بشكل مستمر

- شرب الكثير من السوائل الطبيعية القليلة السعرات الحرارية.

- الحفاظ على الوزن.

لتجنّب مشاكل ومضاعفات البوتوكس لا بدّ من الآتي:

- التأكد من شهادة الطبيب الممارس، إذ يجب أن يكون متمرّساً وطبيباً اختصاصيّاً في مجال التجميل.

- ضرورة التأكّد من جودة المنتج والمصدر، والعلامة التجارية التي يستخدمها الطبيب، إذ يحقّ للمرأة أن تطلب الشهادة المرفقة للمواد المستخدمة.

- لا بدّ للطبيب الذي يحقن البوتوكس أن يكون على دراية كاملة بتشريح عضلات الوجه، وطريقة عملها، لأنّ هذا سوف يساعده على معرفة ما يحتاجه المريض فعلاً.

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