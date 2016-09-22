صور.. محافظ سوهاج يجمتع بالمجلس الإقليمي للتعليم بحضور أعضاء مجلس النواب

ترأس​ ​الدكتور أيمن عبدالمنعم … محافظ سوهاج اجتماع المجلس الإقليمي للتربية والتعليم والتعليم الفني ، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة و وكيل وزارة التربية و التعليم عبدالجواد عبدالعال أحمد ، ووكيل مديرية التربية و التعليم سنية عزالدين و مديري إدارات التربية والتعليم، وذلك في إطار بحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

فيما أكد المحافظ فى بداية الإجتماع على ضرورة التواصل و التفاعل ما بين القيادات التنفيذية و أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، مشيرا إلي أهمية اكتمال نصاب المعلمين من حيث عدد الحصص المقررة لهم و سد العجز الموجود بجميع المدارس على مستوي المحافظة.

من خلال الإجتماع تم إيضاح نسبة العجز فى عدد المدرسين بمدارس المحافظة و ضرورة سد هذا العجز من خلال عملية ندب جزئي لمدرسي مادة اللغة الإنجليزية و باقي المواد الأخري لمدة يومين بالأسبوع و يتم توفير وسائل مواصلات من قبل المديرية لنقل المدرسين لأماكن ندبهم و العمل على راحتهم وأيضاً ندب كلي لمادة اللغة العربية و هذا يكون بنظام الأزاحة اي من خلال ندب كل مدرس للمكان الأقرب الي سكنه حتي لا يتم ضغط على المعلمين و تتم العملية التعليمية فى يسر و سهولة.

و فى حالة أن يتم المعلم سنتين على ندبه من حقه أن يعود إلى محل إقامته كما أكد سيادته بعدم نقل أى مدرس الإ فى حالة تقدمه بطلب نقل .

كما أصدر المحافظ بضرورة تشكيل لجنة من قبل وكيل وزارة التربية و التعليم و هيئة الأبنية التعليمية للمرور على مدارس المحافظة و متابعتها و إصدار تقارير حول كافة إمكانياتها و العجز الموجود بها كما شدد سيادته على ضرورة مراعاة الدقة فى التقارير الخاصة بالمدارس من قبل مديري الإدارات و الإهتمام بكل مايخص الطلاب و العملية التعليمية حتي لا يحدث أى خلل بالمنظومة التعليمية و سيرها على التهج الصحيح​ .​

كما أوصي​ عبدالمنعم ​ بضرورة حصر المدارس المطلوب لها أعمال الصيانة كاملة لتجنب أى مخاطر حتي لا تتاذى أرواح الطلاب ، وناقش الاجتماع مشاكل تطبيق القرار 202 والكتاب الدوري رقم 17 لسد العجز بالمدارس من الإدارات الأخري التي بها زيادة ، كما أكد السيد المحافظ علي ضرورة ان تقوم هيئة الابنية التعليمية والادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتوصيل المرافق المدارس الجديدة خاصة مياه الشرب والكهرباء .