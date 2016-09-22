«صحة بني سويف» تؤكد ظهور قواقع مسببة للدودة الكبدية بأحد مصارف مركز الواسطي

المراسل: محمد شعبان

قالت مديرية الصحة ببني سويف، إنه تم اكتشاف وجود “سركاريا” في قواقع اللمينيا المسببة للدودة الكبدية بالفرع الرئيسي لمصرف بقرية قمن العروس بمركز الواسطي.

وكانت حملة من الإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، قادها الدكتور محمد عبدالقادر مدير الإدارة وأشرف عليها الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، قد قامت بفحص الفرع الرئيسيي لمصرف بقرية قمن العروس بمركز الواسطي، وعثرت علي “سركاريا” في قواقع الليمنيا التي تسبب الإصابة بالدودة الكبدية .

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ”أونا”، إن المديرية تقوم حاليًا بعمل مسح شامل للمواطنين عن طريق سحب عينة منهم بالمناطق المحيطة التي ظهر بها قواقع الليمينا .

وأضاف، أن فريق من إدارة القواقع يقوم حالياً برش مبيدات مطهرة وقاتلة لهذه القواقع.