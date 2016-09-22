روحاني يدعو السعودية للكف عن السياسات “المثيرة للانقسام” بالمنطقة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السعودية يوم الخميس إلى “التوقف والكف” عن السياسات المثيرة للانقسام إذا كانت جادة بشأن السلام والأمن بالمنطقة.

وبحسب رويترز أضاف روحاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “عدم امتثال” الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية الست في 2015 ينبغي “تداركه فورا”.

وبخصوص السعودية قال روحاني إنه إذا كانت الحكومة “جادة بشأن رؤيتها للتنمية والأمن الإقليمي.. يجب عليها التوقف والكف عن السياسات المثيرة للانقسام ونشر فكر الكراهية والتعدي على حقوق جيرانها.”