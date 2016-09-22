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السيطرة على حريق داخل وحدة محلية بالدقهلية بعد احتراق جرار ومقطورتين ومخزن

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السيطرة على حريق داخل وحدة محلية بالدقهلية بعد احتراق جرار ومقطورتين ومخزن السيطرة على حريق داخل وحدة محلية بالدقهلية بعد احتراق جرار ومقطورتين ومخزن

>الدقهلية شريف الديب

شب حريق هائل داخل الوحدة المحلية لقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وطالت النيران الجرارات الزراعية المتوقفة داخل الوحدة المحلية.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بنشوب حريق هائل داخل الوحدة المحلية لقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.

 

وانتقل المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبصحبته سيارات المطافى لمحاولة السيطرة على الحريق، وتم استدعاء سيارتين إضافيتين وتم إخماد النيران.

 

أسفر الحادث عن حريق جرار زراعى وكاوتش وبعض المقطورات داخل الوحدة ومخزن آخر، تم تحرير محضر وجارى التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.


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