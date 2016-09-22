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باسم مرسي يكشف: خطته لقتل أحلام الوداد

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باسم مرسي يكشف: خطته لقتل أحلام الوداد باسم مرسي يكشف: خطته لقتل أحلام الوداد

كشف باسم مرسي عن تمنياته خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال باسم مرسي في تصريحات للصحفيين: "الزمالك لم يضمن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد".

وأضاف "خطتنا هي التسجيل مبكرا في أول ربع ساعة، وحينها ستكون المباراة قد انتهت بالفعل بشكل كبير".

باسم أتبع "أتمنى إحراز هدف مبكر للزمالك ينهي مباراة الوداد ويحسم التأهل للمباراة النهائية".

وكان الزمالك قد فاز على الوداد البيضاوي المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الفريق الأبيض مع مضيفه المغربي يوم السبت 24 سبتمبر في مباراة الإياب.

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