مرتضى يوجه رسالة للاعبين الزمالك

أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بهاني زادة عضو مجلس الإدارة والمتواجد مع بعثة الفريق في المغرب لتوجيه رسالة للاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابا 4-0.

وأكد مرتضى لزادة مساندته للاعبين قبل مواجهة الوداد، وطالبهم بالتركيز وتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وشدد مرتضى على ضرورة توفير كل مطالب الجهاز الفني واللاعبين.

يذكر أن ماميلودي صن داونز وزيسكو يتنافسان على بطاقة التأهل الثانية للنهائي، بعد أن فاز الثاني على ملعبه 2-1 في مباراة الذهاب.