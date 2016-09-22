خلافات مالية توقف تفريغ شحنة “قمح روماني” بميناء سفاجا‎

تسببت خلافات مالية بين إحدي الشركات المستوردة لشحنة قمح “روماني”، ومالك الشحنة، في رفض قبطان مركب شحن البدء في تفريغ الشحنة، والتي تبلغ 61 ألف طن، مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، لعدم تقديم الأوراق التى تؤكد تسديد قيمة الشحنة​​.

واكد مسؤلو هيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا ليس له أى دخل فى المشكلة القائمة، و أن دور ميناء سفاجا، يقتصر على استقبال مركب الشحن وقطرها وإرشادها حتى ترسو على رصيف الميناء​.

وكان ميناء سفاجا، قد استقبل يوم أمس الأربعاء، مركب الشحن “MURTO”، وعلى متنها 61 ألفًا و865 طن قمح قادمة من رومانيا، وتم فحص الشحنة والتأكد من سلامتها​.