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«فيس بوك» يطلق ميزة تخفي الرسائل فور قراءتها

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«فيس بوك» يطلق ميزة تخفي الرسائل فور قراءتها «فيس بوك» يطلق ميزة تخفي الرسائل فور قراءتها

رسالة فيسبوك

أطلقت شركة فيس بوك ميزة جديدة بتطبيق ماسنجر تتيح للمستخدمين إرسال ذاتية التدمير، إذ تختفى تلقائيًا بعد قراءتها من قبل الطرف الآخر مع تحديد وقت محدد لإخفاء الرسالة، فى محاولة لمنافسة سناب شات الذي يشتهر بهذه الميزة التي تمكن كل مستخدم من إرسال ما يرغب دون الخوف من “سكرين شوت” الذى أصبح بمثابة هوس للجميع.

كيفية استخدام الخدمة الجديدة

كل ما على المستخدم فعله هو فتح تطبيق ماسنجر ثم الضغط على أيقونة كتابة رسالة جديدة فى أعلى اليمين ثم الضغط على خيار “secret” أو سرى على اليمين واختيار الشخص الذي يرغب فى إرسال الرسالة له، ويبدأ فى كتابة رسالته بشكل عادى ثم الضغط على أيقونة الساعة الموجودة على الجانب الأيمن ليحدد المدة لزمنية للرسالة، والضغط على إرسال، وبمجرد قراءة الطرف الآخر للرسالة تختفى تمامًا من المحادثة، وكأن شيئًا لم يكن.

يذكر أن عدم وصول الميزة الجديدة لجميع المستخدمين، إذ بدأ عدد قليل منهم تجربتها واستخدامها، لكنها ستصل للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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