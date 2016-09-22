صور..محافظ بني سويف والسفير الياباني يفتتحان مدرسة إبتدائية

افتتح كل من المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، والسفير الياباني ” تاكيهيرو كاجاوا” والدكتور حسام بدراوي رئيس جمعية تكاتف، مدرسة عطف إفوة الإبتدائية بنين بمركز الواسطى بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنيه، والتي قامت جمعية تكاتف بتجديدها وتطويرها في مدة استغرقت 3 أشهر بدعم 2 مليون جنيه من برنامج المنح اليابانية للمشروعات الاهلية الأساسية , وشاركت الجمعية بـ 25% من اجمالي التكلفة.

حيث حضر الافتتاح النائبان ” بدوى النويشى وعبدالرحمن برعي” عضوا مجلس النواب واللواء حسام الدين رأفت السكرتير العام والدكتور ماجد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والعميد أحمد عيطة رئيس مدينة الواسطى ونبوي الدخني وكيل وزارة التربية والتعليم وعددد من رجال الدين الأسلامي والمسيحي.

ويشمل تطوير المدرسة الالتزام بمعايير جودة التعليم حيث أن المدرسة بعد تطويرها تم ترشيحها لشهادة الاعتماد والجودة ,وتم بالتوازي مع التطوير الانشائي للمدرسة تجهيز غرف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وتجهيزها بالأدوات المختلفة في كافة المجالات مثل غرف للتربية الموسيقية والفنية والرياضية واذاعة وصحافة، وتم الالتزام بكود المعاقين في عملية التطوير وتحويل فصل ليكون مجهزاً لذوى الاحتياجات الخاصة وإضافة عدد من الغرف والفصول ومعمل ومسجد ومقصف وفصل دين مسيحى.

وعقب الافتتتاح تفقد المحافظ والسفير مكونات المدرسة بعد تطويرها والتي تتكون من 18 فصل دراسي تستوعب 882 طالباً و3 فصول حضانة تم توسعتها وفصل للتعليم المجتمعي يستوعب 30 طالبا، حيث تفقدا عدداً من الفصول والمعمل والمكتبة وقاعات رياض الأطفال ومعمل أوساط رياض الأطفال وحجرات ممارسة الأنشطة وحجرة الموهوبين وغرفة الإذاعة والصحافة وقاعة لعرض الأنشطة المدرسية المختلفة ، وقاعة أخرى للألعاب الرياضية، وغيرها من منشآت المدرسة.

وفي كلمته أكد المحافظ على أن التعليم وتطويره ودعم منظومته بالكامل يأتي في مقدمة خطة ورؤية الدولة لبناء المواطن المصري القادر على المشاركة الفاعلة في تنمية وتقدم الوطن وهو ما ظهر جلياً في رؤية 2030 , معرباً عن سعادته بافتتاح مدرسة عطف افوة والتي تم تطويرها التزاما بمعايير جودة التعليم والاستفادة من التجربة اليابانية في التركيز على الأنشطة في بناء قدرات الطالب في مختلف المجالات .

مضيفاً أن التطوير تضمن تنمية قدرات المكونات البشرية في المنظومة من خلال حلقات نقاش وتدريب تشمل المعلمين والطلاب ومجلس أمناء المدرسة من خلال دورات تدريبية للنهوض بالمدرسين وإدارة المدرسة وتنفيذ برامج توعية للطلاب للحفاظ على المدرسة بعد التطوير فضلا عن التطوير الإنشائي الرائع الذي تم تنفيذه بالمدرسة ، مقدما الشكر لدولة اليابان في اسهاماتها الواضحة في مشاركة صديقتها مصر في جهودها نحو تحقيق التنمية بالإضافة إلى شكره لجمعية تكاتف والتي تعمل بكل إخلاص في النهوض بقطاع حيوى وهام وهو التعليم.

كما أكد السفير الياباني في كلمته على أن هذا الحدث يعد ثمرة لعمق العلاقات الطبية بين البلدين وأن مساهمة اليابان في تطوير التعليم بمصر والإستفادة من النموذج الياباني في هذا المجال كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها زيارة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى اليابان , والتي تم الإتفاق خلالها على تنمية الشراكات المتنوعة بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار الدكتور حسام بدراوي رئيس جمعية تكاتف أن الجمعية قامت بتطوير مدرستين بقرية عطف افوة إحداهما التي تم افتتاحها اليوم وهي عطف افوة الإبتدائية والاخرى إعدادية تم افتتاحها العام الماضي، مشيداً بما لمسه من محافظ بني سويف من فكر وأسلوب في التفكير والعمل يتوافق مع إتجاه الدولة الحالي نحو تحقيق طفرة في شتى المجالات، معرباً عن شكره للسفير الياباني والذي يؤمن بأن التعليم وتطويره يقوم في الأساس على ثقافات ورؤية يتم اختيار أفضلها وليس تطوير المبنى فقط.

وعلى هامش افتتاح المدرسة عقد المحافظ لقاءَ مع عدد من أهالي القرية ومركز الواسطى في حضور النائبين بدوي النويشي وعبدالرحمن برعي والدكتور حسام بدراوي حيث تم مناقشة عدد من المشكلات التعليمية التي تعوق تطوير المنظومة بالاضافة إلى طرح مشكلات وشكاوى في بعض الخدمات والمرافق حيث أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة وفريق عمل لتوفير حلول وبدائل عاجلة وغير تقليدية لحل مشكلات التي تعاني منها المحافظة.