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الأمم المتحدة : 323 مليون إنسان معرض للخطر بسبب «الأنهار الملوثة»

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الأمم المتحدة : 323 مليون إنسان معرض للخطر بسبب «الأنهار الملوثة» الأمم المتحدة : 323 مليون إنسان معرض للخطر بسبب «الأنهار الملوثة»

نهر ملوث

ذكرت تقارير للأمم المتحدة، أن تلوث الأنهار يهدد حياة 323 مليون من البشر نتيجة إصابتهم بأمراض ناجمة عنه، لأن هناك مياه الصرف الصحي، والمبيدات الحشرية والتلوث وجميعها تهدد البشر في كل أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا تم تجاهله جاء فيه “323 مليون بشري مهددون نتيجة أمراض تشكل مخاطر على الحياة يسببها تلوث مياه البحيرات والأنهار”، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

فجراثيم الكوليرا والتيفوئيد وأمراض قاتلة أخرى تتزايد في أكثر من نصف أنهار أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بحسب تقرير برنامج بيئي أصدره الأمم المتحدة.

كما ارتفعت مستويات التملح في نسبة الثلث من الممرات المائية.

وكان لآسيا النصيب الأسوأ من التلوث الذي وصل إلى ما نسبته 50% من جميع الأنهار التي تأثرت بالتلوث الممرض الشديد والذي تسببت به مجموعة من الفضلات البشرية والحيوانية والمبيدات الحشرية والزراعية وبإلاضة إلى “التلوث الصناعي”.

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