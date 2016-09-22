صور.. محافظ أسوان يحيل مديرى مدرستين ومدرس للتحقيق بسبب الجلباب

مراسل«ONA»:

أحال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مديرى مدرستى مجمع قرية أبو الريش الإبتدائية والإعدادية ، بجانب مدرس بمدرسة شجرة الدر الإبتدائية المشتركة بالكرور، لتحقيق فورى وعاجل نظراً لحضورهم للعمل بالجلباب ومخالفة الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، بما يتعارض مع المظهر العام للإدارة المدرسية والمعلمين.

جاء ذلك بعد دخول اللواء مجدى حجازى، هذه المدارس بشكل مفاجئ ووجه “المحافظ ” تحذيراً لمدير عام التربية والتعليم وأيضاً مديرى الإدارات والقطاعات التعليمية من أى تراخى أو تهاون أو تقصير فى تجهيز المدارس وتهيئتها أمام إستقبال الطلاب، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إستقرار العملية التعليمية من صرف الكتب الدراسية وتوفير المقاعد الخشبية وتنجيل الملاعب وصيانة دورات المياه ونظافة الفصول وحجرات الأنشطة وغرف المدرسين والإداريين.

كما وجه “حجازى” بسرعة التخلص الآمن من الرواكد الخشبية التى لاحظها فى تفقده لمدرسة شجرة الدر والموجودة أعلى أسطح المبانى تجنباً لحدوث أى حرائق مع تنفيذ الصيانة البسيطة للشبابيك والأبواب والأثاثات لتوفير المناخ الملائم للطلاب وهيئة التدريس .