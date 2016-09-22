صحيفة: محكمة استئناف بحرينية تؤيد حل جمعية الوفاق الشيعية

قالت صحيفة الوسط البحرينية إن محكمة استئناف رفضت يوم الخميس طعنا ضد حل جمعية الوفاق التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية في المملكة لتؤيد بذلك قرار محكمة أقل درجة أدانته الولايات المتحدة والأمم المتحدة في يوليو تموز.

وتعرضت الحكومة التي يقودها السنة في البحرين لانتقادات من حلفائها الغربيين وجماعات حقوقية على طريقة تعاملها مع المعارضين. ويقول نشطاء إن هناك حملة صارمة تستهدف المعارضة الشيعية والعلمانية.

وبحسب رويترز يقول شيعة البحرين إنهم يتعرضون للتمييز وهو ما تنفيه الحكومة. وتتهم المنامة إيران بإثارة التوترات على أراضيها وقبل إغلاق الوفاق اتهمت وزارة العدل البحرينية الجمعية “باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها”.

وقالت صحيفة الوسط يوم الخميس “قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين من محامي الوفاق لرفعهما من غير ذي صفة.” ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل.

وقال محامو الجمعية للوسط إن أمام الوفاق “45 يوما للطعن أمام محكمة التمييز.”