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صور..وزير الخارجية يشارك باجتماع وزاري لدول عدة حول الأوضاع فى ليبيا

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هامش من الاجتماع الوزارى

هامش من الاجتماع الوزارى

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، وفد خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، والذي عقد صباح اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أشار إلى أن الاجتماع دعت إليه كل من إيطاليا والولايات المتحدة، بمشاركة 22 دولة وثلاث منظمات، هى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية.

وكان ضمن الدول المشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا والجزائر واسبانيا وتونس والمملكة العربية والإمارات وبريطانيا، وعدد أخر من الدول، وقد أكدت مصر في بيانها أمام الاجتماع على أهمية تشجيع المجلس الرئاسي الليبي، على تقديم المقترح الخاص بحكومة الوفاق الوطني إلى مجلس النواب، وتشجيع مجلس النواب على التصويت على المقترحة، كما أكد على دعم مصر الكامل للدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي، ودعم اتفاق الصخيرات.

كما أبو زيد، عن تقدير مصر لتسليم الجيش الوطني الليبي للمنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يعكس التعامل بمنطلق وطني ومهني مع هذا الموضوع، كما أكدت مصر أيضا ضرورة توفير الدعم لليبيا في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ مواقف حاسمة ضد المليشيات المسلحة وما تقوم به من أعمال.

وأضاف أبو أزيد، إلى أن مصر أكدت أيضا رفضها للإعلان الأحادى الصادر عن مجلس الدولة في ليبيا مؤخرًا، والذي سعى إلى التعدي علي الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وطالب جميع الأطراف في ليبيا بتقديم التنازلات بهدف الوصول إلى التوافق المطلوب لتنفيذ اتفاق الصخيرات.

وقد صدر عن الاجتماع بيان ختامي، دعا المجلس الرئاسي إلى تقديم التشكيل الحديد لحكومة الوفاق الوطني، لكي يتسنى لمجلس النواب التصويت عليها، كما أكد على الالتزام بوحدة ليبيا والترحيب بالخطوة الذي قام بها الجيش الليبى بتسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد البيان أيضا على ضرورة أن تعمل المؤسسات الاقتصادية الليبية لمصلحة جميع الليبيين، وأن نفط ليبيا هو ملك لجميع الشعب الليبي، وقد أكد البيان الختامي أيضا على التزام الدول المشاركة بالعمل مع المجلس الرئاسي لإعادة أعمار سرت، والمناشدة بإطلاق صندوق أعمار بني غازي وضرورة توفير الدعم لليبيا في مجال مكافحة الإرهاب.

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