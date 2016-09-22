وكالة روسية: موسكو ترفض طلب كيري وقف تحليق طائرات روسية وسورية

قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الخميس إن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي رفض مقترحا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتعليق تحليق الطائرات الروسية والسورية فوق مناطق المعارك السورية ووصفه بأنه “غير عملي.”

كان كيري طرح المقترح في اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء ووصفه بأنه الفرصة الأخيرة لإنقاذ وقف إطلاق النار المتداعي ولإيجاد طريق لوقف إراقة الدماء.

وبحسب رويترز تجاهلت روسيا والحكومة السورية مناشدة كيري ونفذت طائرات حربية ضربات جوية هي الأعنف منذ شهور ضد مناطق خاضعة للمعارضة بمدينة حلب خلال الليل لتقضي على أي أمل في إحياء وقف إطلاق النار المتداعي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله “هذه الخطة لن تجدي نفعا على الأقل حتى تضمن ليس فقط الولايات المتحدة بل وغيرها من اللاعبين الآخرين في هذه العملية…أن الجماعات التي لا تزال مقتنعة بأن الحرب هي السبيل الوحيد لحل المشكلة وأن العنف هو الطريق الوحيد للإطاحة (بالرئيس السوري بشار) الأسد أصبحت تؤمن بعدم استخدام القوة.”

وقال ريابكوف إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي سيواصلان بحث الملف السوري في الأمم المتحدة يوم الخميس.