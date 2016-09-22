أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وكالة روسية: موسكو ترفض طلب كيري وقف تحليق طائرات روسية وسورية

Google+ Print
وكالة روسية: موسكو ترفض طلب كيري وقف تحليق طائرات روسية وسورية وكالة روسية: موسكو ترفض طلب كيري وقف تحليق طائرات روسية وسورية

جون كيري

قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الخميس إن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي رفض مقترحا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتعليق تحليق الطائرات الروسية والسورية فوق مناطق المعارك السورية ووصفه بأنه “غير عملي.”

كان كيري طرح المقترح في اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء ووصفه بأنه الفرصة الأخيرة لإنقاذ وقف إطلاق النار المتداعي ولإيجاد طريق لوقف إراقة الدماء.

وبحسب رويترز تجاهلت روسيا والحكومة السورية مناشدة كيري ونفذت طائرات حربية ضربات جوية هي الأعنف منذ شهور ضد مناطق خاضعة للمعارضة بمدينة حلب خلال الليل لتقضي على أي أمل في إحياء وقف إطلاق النار المتداعي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله “هذه الخطة لن تجدي نفعا على الأقل حتى تضمن ليس فقط الولايات المتحدة بل وغيرها من اللاعبين الآخرين في هذه العملية…أن الجماعات التي لا تزال مقتنعة بأن الحرب هي السبيل الوحيد لحل المشكلة وأن العنف هو الطريق الوحيد للإطاحة (بالرئيس السوري بشار) الأسد أصبحت تؤمن بعدم استخدام القوة.”

وقال ريابكوف إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي سيواصلان بحث الملف السوري في الأمم المتحدة يوم الخميس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا