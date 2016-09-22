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جامعة المنصورة تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

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جامعة المنصورة تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد جامعة المنصورة تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

>الدقهلية - شريف الديب

قال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن مختلف الكليات أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث ستبدأ الدراسة بمختلف الكليات يوم السبت المقبل، وتستقبل الجامعة هذا العام 142 ألف طالب منهم 32 ألف طالب مستجد و110 آلاف طالب قدامى.

وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجديد للقاعات الدراسية والمعامل وصيانة الطرق والممرات داخل الحرم الجامعى لتكون بشكل حضارى وجمالى، كما تم التشديد على مختلف الكليات لبدء الدراسة منذ اليوم الأول للتخفيف على أبنائنا الطلاب، كما تم إعداد الجداول الدراسية لكل الفرق بمختلف الكليات النظرية والعملية، وتجهيز وفرش المدن الجامعية لتسكين الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول، وتم الإعلان عن الجدول الزمنى للتسكين لمختلف الطلاب، وسيبدأ منذ اليوم الأول للدراسة 24 سبتمبر، وتم الانتهاء من تركيب بوابات إلكترونية واتخاذ كل الإجراءات لمنع تسلل أفراد من خارج الجامعة داخل الحرم الجامعى.


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