بالصور: هيفاء وهبي في أجمل إطلالات صيف 2016

لقد أصبحنا في شهر سبتمبر، والخريف أصبح على الأبواب، وجميعنا حزينون على فراق الصيف، غير أنّه كان صيفاً جميلاً ومليئاً بصيحات الموضة المميّزة والمبتكرة، كما كان مليئاً بإطلالات النجمات الأنيقة اللواتي تألّقن بها في مختلف المناسبات. واليوم، قمنا بجمع أجمل إطلالات هيفاء وهبي في صيف 2016.



نانسي عجرم عروس في فساتين السهرة البيضاء!

هيفاء وهبي وإطلالات جريئة وأُخرى شبابية وعصرية

كثيرة هي الإطلالات المميّزة التي شاهدنا بها هيفاء وهبي هذا الصيف، إذ اتّسم أسلوبها في الموضة بالجرأة والعصرية. وقد اختارت ملابس واكسسوارت مميّزة من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية. ومؤخّراً، كنّا قد شاهدناها في فستان أسود ضيّق وصل طوله حدّ الركبة، وقد نسّقته مع صندل وشنطة يد من "صوفيا ويبستر" Sofia Webster. كذلك شاهدناها في تنسيق عصريّ هو عبارة عن تنورة باللون الأبيض، اختارتها من دار "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، ونسّقتها مع قميص من "غوتشي" Gucci، وحذاء أسود من "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana .

فساتين سهرة براقة ومُبهرة اختارتها هيفاء هذا الصيف

شاهدنا هيفاء وهبي في الكثير من الإطلالات العصرية والكاجوال هذا الصيف، كما شاهدناها في الإطلالات الرسمية في فساتين السهرة الطويلة والقصيرة أو في تصميمات الجمبسوت. وقد اختارت هذه التصميمات ـ في الأغلب ـ من الأقمشة البراقة ومن الترتر؛ وأجملها كانت في الفستان الفضيّ الفاخر الذي تألقت به واختارته من "زهير مراد" Zuhair Murad .

شاهدي معنا أجمل إطلالات هيفاء وهبي في صيف 2016، واختاري بنفسك الإطلالة التي تعتقدين أنّها الأجمل والأكثر أناقة.

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