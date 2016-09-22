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من النجوم الشباب إليك أرقى الإطلالات في البدلات الرسمية

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الخميس 22-09-2016 13:37

خيارات الشباب في السهرات والمناسبات الرسمية محدودة وتقتصر فقط على البدلات الرجالية؛ ولذلك نرى الرجال، خصوصاً الشباب، يحاولون التنويع في اختياراتهم في البدلة الرسمية من ناحية اللون، أو القصة، أو الاكسسوارت. وفي الكثير من الأحيان، يستعينون بالنجوم ليستوحوا منهم إطلالات أنيقة في البدلات الرسمية. ولهذا، قمنا اليوم بجمع إطلالات بعض أكثر النجوم أناقة في هوليوود على السجادة الحمراء في أحدث المناسبات الرسمية حتى تستطيع بدورك أن تستوحي منهم بعض الأفكار.

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فمثلاً، أعجبتنا إطلالة النجم "ريان غوزلينغ" Ryan Gosling ، الذي نسّق بدلة رسمية باللون الأسود منقّطة بنقط ناعمة مع قميص باللون الأبيض وحذاء جلديّ أسود. كذلك أحببنا إطلالة النجم "جاستين تيمبرليك" Justin Timberlake التي بدت نوعاً ما مستوحاة من إطلالة في الثمانينيات، إذ اختار بدلة رسمية باللون الرمادي مع ربطة عنق عريضة ومعرّقة، ومحرمة جيب معرّقة أيضاً. كذلك، فإنّ إطلالة "ليوناردو ديكابريو" Leonardo DiCaprio بالبدلة الزرقاء الداكنة مع القميص الأبيض والحذاء الجلدي باللون البني كانت من إطلالاتنا الرجالية المفضّلة.
ومن هؤلاء النجوم ومن غيرهم تستطيع أن تستوحي أجمل الإطلالات الشبابية الأنيقة لمناسباتك الخاصّة المقبلة؛ وبذلك تكون قد نوّعت في اختياراتك في البدلات الرجالية.

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سيدتي