متجر "ترايانو" يكشف عن تشكيلة خريف وشتاء 2016

تمكن متجر "ترايانو" TRYANO منذ افتتاحه في شهر نوفمبر الماضي 2015 من تأكيد مكانته كوجهة التسوق الرائدة في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يقدم المتجر أفضل العلامات التجارية العالمية والإقليمية تحت سقف واحد وضمن بيئة مثالية للعائلة. يمكنكم الحصول على جميع ما تريدونه من مستحضرات التجميل والحقائب وملابس الأطفال في هذا المتجر.

لا تختلف حملة "It’s All You!" الجديدة لخريف وشتاء 2016، فالأقمشة المستعملة والألوان والرسوم والتصاميم تضيف عنصر المفاجأة ذاته إلى تجربة جميع زوار المتجر.

يفخر متجر "ترايانو" TRYANO بتقديم مجموعة مختارة من الأزياء التي تضم علامات تجارية جديدة محلية وإقليمية، مثل "ساندرا جاي" و"أماندا نافاي" و"رولا غالياني"، فضلاً عن العلامات التجارية العالمية المشهورة مثل "بربري" Burberry و"كارولينا هيريرا" Carolina Herrera، ما يجعل من ترايانو المتجر الأكثر شعبية في المدينة. وسيشهد هذا الموسم أيضاً إطلاق قسم الأحذية، حيث سيكون بإمكان الزوار الحصول على الحذاء المثالي من علامات تجارية مثل

مانولو بلانيك" Manolo Blahnik و"كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin و"سارة جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker.

كما يمكن للوالدين التسوق بسهولة والاستمتاع بوقتهم خلال انتقائهم لملابس أطفالهم من بين مجموعة من أحدث ملابس الأطفال بينما يقضي الأطفال وقتهم باللعب، حيث يضم القسم المخصص للأطفال ساحة نابضة بالحياة تضم قلاع للعب ووسائد مطاطية وأرضيات ملونة، إضافة إلى لعبة الكاروسيل بالحجم الطبيعي. ففي ترايانو ستجدون كل ما يناسب أفراد العائلة.