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"فان كليف أند آربلز" ترعى بشكل حصري أوبرا دبي

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الخميس 22-09-2016 16:40

تهتم دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels بالفنون بشكل عام، ودائماً ما تقدم لها الكثير من الدعم ومن المشاركة، واليوم ترعى الدار وبشكل حصري أوبرا دبي لدعم فنون الباليه والرقص. ولا شك أن دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels هي من أبرز الداعمين للفنون حيث تحتفي بالروابط العريقة التي تجمعها بعالم الباليه والرقص منذ أربعينيات القرن الماضي. وقد اشتهرت "فان كليف أند آربيلز" Van Cleef&Arpels في تقديرها المتألّق لفنون الرقص عبر العديد من إبداعاتها الفاخرة لتأتي الصداقة الوثيقة مع أوبرا دبي وتضيف فصلاً جديداً وشيقاً من رواية الإبداع الخيالية.

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سيدتي