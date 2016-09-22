ضبط 5 أسلحة نارية و11 بيضاء ومواد مخدرة فى حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بمركز ومدينة دسوق، بإشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط ٥ أسلحة نارية ” وطبنجة، و٢بندقية، و٢ فردخرطوش، والعديد من الطلقات، وضبط 11 سلاح أبيض ، و٣٩٠جرام حشيش، و٦٠ جرام هيروين، و٤٨٠ قرص مخدر، وضبط ٣٩ زجاجة بيرة، وضبط٥٢٨٠٠ دولار أمريكى لدى تاجر عملة، لترويجها بالسوق السوداء،تحررت المحاضر الازمه وجاري العرض على النيابة العامة .

قال اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الداخلية، وتفعيلًا لخطة المديرية الرامية لمكافحة الجرائم وإحكام السيطرة الأمنية لضبط العناصر الخطرة وذوى الأنشطة الإجرامية، ومتاجرى وحائزى الألعاب النارية وتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية، وتفعيل العمل بقانون المرور، ونفاذا للحملة التفتيشية المكبرة.

وأضاف مدير الأمن، أن حملات اليوم الواحد مستمرة بمدن مراكز المحافظة لضبط الخارجين على القانون واستتباب الأمن بربوع المحافظة .