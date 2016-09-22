القبض على شخصين أثناء ذبحهم حمار ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، القبض علي شخصين أثناء قيامهم بذبح حمار علي ترعة الإبراهيمية بمركز الفشن جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بالقبض علي شخصين هم “رمضان.خ.م” 26 عامًا مقيم الشيخ صقر إبشواي بمحافظة الفيوم و”رجب .أ. ح”، 24 عامًا، مقيم بمركز إبشواي ذات المحافظة أثناء قيامهم بذبح حمار على ترعة الإبراهيمية بدائرة مركز الفشن وبحوزتهم معدات الذبح والسلخ وعليها آثار دماء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.