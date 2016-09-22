إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب النسب ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

نشبت منذ قليل، مشاجرة بين عائلتين بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، استخدم فيها السلاح الناري، مما أسفر عن وقوع 3 مصابين بكدمات وجروح والقبض علي 5 من أطرافها بحوزتهم فردي خرطوش .

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي” أبو حامد والجزارين” بدائرة مركز سمسطا بسبب خلافات النسب إستخدم فيها السلاح الناري مما أسفر عن وقوع 3 مصابين بكدمات وجروح .

وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة بدائرة المركز، وتمكنت من إلقاء القبض علي 5 من طرفي المشاجرة وبحوزتهم فردي خرطوش وعدد من الطلقات .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.