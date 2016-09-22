أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب النسب ببني سويف‎

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب النسب ببني سويف‎ إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب النسب ببني سويف‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

نشبت منذ قليل، مشاجرة بين عائلتين بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، استخدم فيها السلاح الناري، مما أسفر عن وقوع 3 مصابين بكدمات وجروح والقبض علي 5 من أطرافها بحوزتهم فردي خرطوش .

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي” أبو حامد والجزارين” بدائرة مركز سمسطا بسبب خلافات النسب إستخدم فيها السلاح الناري مما أسفر عن وقوع 3 مصابين بكدمات وجروح .

وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة بدائرة المركز، وتمكنت من إلقاء القبض علي 5 من طرفي المشاجرة وبحوزتهم فردي خرطوش وعدد من الطلقات .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا