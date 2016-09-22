أوبرا جامعة مصر تفتتح أولى حفلات موسم 2017 للكينج محمد منير

تستعد جامعة مصر، لاستقبال العديد من الحفلات على مسرح الجامعة، ابتداءً من الشهر القادم.

حيث تبدأ الجامعة بافتتاح أولى حفلاتها لموسم 2017 بالكينج “محمد منير”، يوم 20 أكتوبر القادم، بحضور العديد من الشخصيات العامة وبعض من نجوم الفن والطرب العاشقين للكينج.

كما سيتم توفير تذاكر الحفل ابتداءً من يوم 25 الشهر الجاري عن طريق “Ticketsmarche “، وقد صرح المسؤولون بالأوبرا والجامعة أنه سوف يكون أكبر تنطيم للكينج محمد منير.

يذكر أن آخر حفلات أوبرا جامعة مصر كانت للملكة أحلام فى يوليه الماضي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنية.