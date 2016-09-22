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منافسات حامية في الطهو وتحضير الأطباق في الحلقة الأولى “TOP CHEF” على “MBC مصر2″

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جانب من المسابقة

انطلق التحدي بين 15 شيف من مختلف أنحاء العالم العربي في البرنامج العالمي بصيغته العربية “Top Chef” – “مش أيّ شيف” على “MBC 2″.

وفي الحلقة الأولى، دارت وقائع المنافسة بين الطهاة على سطح برج العرب في دبي، بعد أن بدأ المشتركون مشوارهم مع رحلة جوية في سماء المدينة على متن مروحية نقلتهم إلى موقع التحدي.

وتحت أنظار لجنة التحكيم: الشيف مارون شديد من لبنان، والشيف الصيني- المصري بوبي شين، والشيف منى موصلي من ، كُلِّف الطهاة أولاً بتحضير طبق يتضمن مكونات محددة خلال ساعة من الزمن تحت أشعة الشمس المحرقة، لينتهي التحدي باعتبار طبقَي جان بربور وخالد كاهيا الأفضل، وليفوز كاهيا بالحصانة، فيما اعتُبر طبقا نادر الهيسري ومصطفى الحايكي الأسوأ.

وفي التحدي الثاني كُلّف كلٌّ من الطهاة على حدى بتحضير أطباق لـ 150 مدعواً إلى حفل، فامتدت التحضيرات لـ 3 ساعات متواصلة تحت وطأة الضغط والسرعة، قبل وضع اللمسات الأخيرة. وهنا أطلّ حكم الشرف في الحلقة الشيف الفرنسي ميشال ساران الذي شارك لاحقاً في تقييم الأطباق.

وعند النتيجة النهائية، دعت لجنة التحكيم أول 5 مشتركين لتشكيل المجموعة الأولى باعتبار أفرادها أصحاب أفضل الأطباق، ففازت المشتركة يمنى خضر من مصر، أما رامي سلوم من سوريا فغادر البرنامج لكونه صاحب الطبق الأضعف.

الجدير بالذكر أن الفائز في برنامج “TOP CHEF”، يحصل إلى جانب اللقب على 375 ألف ريال سعودي، وسيارة من طراز كاديلاك XT5 الجديدة، وتغطية كاملة في مجلة “Hospitality News”، فضلاً عن مشاركة محليّة أو إقليمية في أحد معارض الضيافة “Horica 2017″.

يُعرض برنامج “Top Chef” على “MBC مصر2″، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.

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