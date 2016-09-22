إقامة دبي تستقبل السعوديين بالورود احتفالاً بيومهم الوطني

استقبل موظفو الإدارة الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العاملين بجوازات مطار دبي الدولي الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني /86/ للمملكة العربية السعودية.

كما قام موظفو إقامة دبي بهذه المناسبة بتوزيع الحلويات على المسافرين السعوديين بكافة مباني مطارات دبي.

وهنأ اللواء محمد المري مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المسافرين السعوديين بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ..مؤكدا على العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.

ولقي استقبال الموظفين استحسان المسافرين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو إقامة دبي ..مؤكدين على روابط الأخوة والصداقة بين البلدين.

وتواجد العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام للمنافذ الجوية وكافة مديري الادارات في إقامة دبي في المطار لاستقبال وتهنئة المسافرين السعوديين بهذه المناسبة الوطنية الكريمة.