"أعمال طرق" قد تعيق الوصول للمبنى 3 بمطار دبي السبت المقبل

دعت "مطارات دبي"، المسافرين والسكان المتجهين إلى المبنى 3 بمطار دبي، إلى تلافي بعض التأخير الذي قد يواجهونه، نهاية الأسبوع، بسبب أعمال الطرق الجارية عند تقاطع مراكش، بجانب المقر الرئيسي لـ"طيران الإمارات".

وأشار ريتش تاليان نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتطوير في مطارات دبي، إلى أن عمل الطريق عنصر جوهري لمشروع "DXB بلس" الهادف لتعزيز القدرات الاستيعابية لمطار دبي الدولي من 90 مليون مسافر سنويا إلى 118 مليون، من خلال استخدام الحلول الذكية وتعزيز انسيابية الحركة على الطرقات المحيطة بالمطار.

وتجري هيئة دبي للطرق والمواصلات بدبي تعديلات على تقاطع مراكش بدءا من السبت 24 سبتمبر الساعة 2:00 ظهراً، حيث ستستمر المرحلة الأولى من الأعمال لمدة 8 ساعات على الأقل، ما قد يتسبب بحدوث بعض التأخير بالنسبة للمسافرين المستخدمين لشارع مراكش باتجاه المنبى3 ، نتيجة التفاف قصير استحدث لهذا الغرض.

ويعد مشروع تطوير تقاطع مراكش جزءا من برنامج تطويري، لزيادة وتعزيز انسيابية الحركة على الطرق المؤدية إلى المطار، لمواكبة النمو القياسي بحركة المسافرين عبره.

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