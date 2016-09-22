إشادة سعودية بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز على شارع رئيسي في دبي

أشاد الدكتور صالح بن محمد الدوسري الملحق الثقافي السعودي بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على شارع " الصفوح " في دبي .. وذلك تقديرا لدوره في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية..وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الـ86 للمملكة.

وأعرب الدوسري ــ خلال حضوره ومشاركته عدة فعاليات احتفالية في دبي اليوم ــ عن شكره البالغ لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على الاحتفاء بالمناسبة الوطنية السعودية الغالية..مثمنا العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة.

وقد زار الملحق الثقافي السعودي مركز الأخبار في مدينة دبي للإعلام حيث التقى علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار ومسؤولي المركز حيث اطلع على المهام التي يضطلع بها المركز وأقسامه وغرف الأخبار فيه.

وأثنى الدبلوماسي السعودي على ما يقوم به المركز من خدمة إعلامية متميزة تثري الساحة الإعلامية في المنطقة.

كما افتتح الدوسري خلال زيارته مدرسة " زايد بن سلطان النموذجية " في دبي فعاليات الحفل الذي أقامته المدرسة احتفاء باليوم الوطني للمملكة حيث شملت فعاليات الحفل عدة عروض شعبية تتغنى باليوم الوطني للمملكة والقصائد الشعرية.

وأشاد الدكتور صالح بن محمد الدوسري بمستوى المدرسة النموذجية معربا عن سعادته بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها احتفاء باليوم الوطني الـ/ 86 / للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

> وحضر الملحق الثقافي بمشاركة عدد من الطلاب السعوديين الدارسين في جامعات دولة الإمارات والكليات العسكرية حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة في دبي مشيرا إلى أن الملحقية الثقافية تستعد للاحتفال بهذه المناسبة مع جميع الطلبة السعوديين المبتعثين إلى الجامعات الإماراتية يوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل في جامعة الشارقة وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وجه أمس بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على شارع " الصفوح " في دبي..فيما افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ــ خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة ــ الشارع بمسماه الجديد .. ويعد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز " الصفوح سابقا " من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تعتبر من أهم ملامح دبي الحديثة.

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