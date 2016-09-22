إخلاء سبيل المتهم بإلقاء بناته الثلاثة من أعلى سلم المنزل فى فرشوط

قررت النيابة العامة بفرشوط، إخلاء سبيل المتهم بإلقاء بناته من أعلى السلم بالدور الثانى فى المنزل، وإصابتهن، من ديوان مركز الشرطة وتحرير فيش وتشبيه له مع استدعائة وقت الطلب.

وأفاد مصدر مسئول أن المتهم كان قد أنكر فى أقواله فى المحضر رقم 7288 لسنة 2016 جنح مركز شرطة فرشوط، اتهام زوجته بإلقاء بناته من أعلى السلم بالدور الثانى بالمنزل، وقال إن البنات الثلاثه سقطوا أثناء نشوب مشادة بينه وبين زوجته، بسبب خلاف عائلى بينهما، ما أدى إلى سقوط البنات الثلاثة من أعلى السلم.

كانت مستشفى فرشوط المركزى استقبلت مساء أمس الأربعاء 3 بنات لا يتعدى عمرهن الخمس سنوات مصابين بإصابات خطيرة، وتم إحالة اثنتين منهما إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأوليه التى قادها العقيد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائى، والنقيب عمرو عبد الباسط معاون أول وحدة مباحث فرشوط، أن إصابات الأطفال الثلاثة جاءت على خلفية قيام والدهن بإلقائهن من أعلى سلم المنزل بسبب خلافات عائلية، وأصيبت كل من نسمة ق ق ( 3 سنوات)، وشقيقتها دينا (3شهور) باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فى الجمجمة، وتم إحالتهما إلى مستشفى قنا الجامعى، فيما أصيبت الطفلة الثالثة هايدى (4سنوات) باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم حجزها فى مستشفى فرشوط المركزى.

تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.