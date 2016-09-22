حبس رقيب شرطة 4أيام لإطلاقه النار من سلاح آلى غير مرخص فى حفل زفاف بقنا

قررت النيابة العامة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، حبس رقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إطلاق نيران من سلاح آلى بدون ترخيص فى حفل زفاف.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، ألقت القبض على رقيب شرطة، بعد العثور بحوزته على بندقية آلية، فى حفل زفاف، حيث ألقت قوة أمنية برئاسة النقيب عمرو عبد الباسط، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، القبض على حسين.م.ع ( 42 عامًا)، رقيب شرطة، بحوزته بندقية آلية، أثناء قيامه بإطلاق النيران فى حفل زفاف.

تحرر المحضر رقم 2570 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.