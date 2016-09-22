كيف يكون جنينك في الشهر الثالث؟

يعد الثالث من الشهور الهامة في نمو الجنين؛ حيث يبدأ في الحركة والتنفس وتزداد صلابة ضلوعه والفقرات، إضافة إلى اكتمال الحبال الصوتية من دون القدرة على إصدار أي صوت..و..و.. يوضح بقية أعراض نمو الجنين في الشهر الثالث الدكتور عبد الحميد السبيلى استشاري أمراض النساء والتوليد

*فيه يبدأ نشاط الجنين؛ فهو يستطيع تحريك ساقه، وثني أصابعه وكفه، بل وضم شفتيه بعضها إلى بعض من دون أن يحركها ليمتص، وان كان قادراً على ابتلاع كمية لا بأس بها من السائل الأمينوسي المحيط به بداية من هذا الشهر وحتى تاريخ الولادة.



* تبدأ قدرة الجنين على التنفس؛ فالرئتان لهما القدرة على أداء حركة الشهيق والزفير، ولعدم وجود هواء فالذي يحدث أن السائل الأمينوسي يدخل ويخرج من هاتين الرئتين البدائيتين، وهذا بالطبع يساعد على تكوين الرئتين بشكلهما الكامل، والجنين يستمد الأكسجين الذي يحتاجه من خلال الحبل السري الذي يصل بينه وبين جسم أمه.

* الحامل لا تشعر بحركة الجنين في هذا الشهر، ففضلات جسمه ما زالت ضعيفة، والجنين ما زال صغيراً، وعادة تبدأ بالإحساس به وبحركته وهو يتقلب عند الأسبوع السادس عشر من الحمل؛ حيث تبرز بطنها، ويكون الجنين أقوى

*في هذا الشهر تبدأ الأماكن المخصصة للأظافر في التكوين، بل وتظهر عليها أظافر صغيرة، ووجه الجنين يصبح أجمل، أما العينان فإنهما تتحركان وتقتربان لتأخذ كل واحدة المكان الطبيعي لها

*الجفون في هذا الشهر تغطي العين فتبدو وكأنها مغمضة، وتظل العين هكذا حتى الشهر السادس من الحمل

* الأذان كانت في الأسابيع الماضية على مستوى منخفض من الوجه، وخلال هذا الشهر تبدأ في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى العين

*تزداد صلابة الضلوع والفقرات، وخلال هذا الشهر يبدأ الفرق واضحاً في تكوين الجنين الذكر والجنين الأنثى

*الجنين الأنثى خلال الشهر الثالث يبدأ في تكوين بويضات بدائية، والجنين الذكر توجد بجهازه التناسلي حيوانات منوية بدائية أيضاً

* في نفس الوقت تكتمل الحبال الصوتية، ولكن لا يمكن أن يصدر أي صوت من الجنين وهو في بطن أمه؛ لعدم وجود الهواء اللازم حتى يصدر الصوت

* خلال هذا الشهر يكتمل تكوين الشفاه الحساسة وعضلات الامتصاص في الخدين، وتبدأ القدرة على التذوق وتظهر الغدد المنتجة للعاب، وتقترب عظام سقف الحلق من بعضها وتلتم

* الجنين في الشهر الثالث يكون لديه غدة هاضمة في معدته، وعلى هذا الأساس يستطيع ابتلاع جزء من السائل الأمينوسي ويهضمه وبذلك يستفيد منه جسمه

* قد يتبول أحياناً، ولكن قطرات البول التي تنتج تكون معقمة ويتخلص منها بعيداً، عن طريق السائل الأمينوسي المحيط بالجنين