عالجي إمساك رضيعك بالطرق الطبيعية

يعتبر الإمساك من الظواهر المزعجة التي يعاني منها الرضيع مثلها مثل الإسهال، وليس صحيحاً ما تروجه الأمهات أن الإمساك يفيد الرضيع وبأنه دلالة على زيادة وزنه، ولكن الصحيح كما يؤكد طبيب الأطفال محمد أبو داوود أن الطفل قد تمر عليه فترة ستة أيام دون أن يقوم بعملية الإخراج ولا يعتبر الأمر مزعجاً أو يحتاج إلى تدخل، ولكن في حال زادت المدة عن ذلك، ولذلك يمكن للأم أن تتبع بعض الوصفات الطبيعية لعلاج الإمساك عند الرضيع كالتالي:

• منقوع النعناع الدافئ: يفيد النعناع في ضبط عملية الهضم لدى طفلك وبالتالي تسهيل وتنظيم الإخراج، والتخلص من الإمساك، يمكنك أن تقدميه فاتراً، وسوف يستفيد طفلك أيضاً من الماء المنقوع فيه النعنع لأن الماء من العناصر المهمة التي تقاوم الإمساك عند الصغار والكبار.



• تجنبي إصابتك أنت الأم المرضعة بالإمساك، أكثري من تناول الخضار والفواكه.



• عصائر الفواكه المخففة تساعد على تنظيم الإخراج عند الطفل حيث أنها تحتوي على ألياف سيلولوزية تنشط الإخراج ولكن يجب ألا يضاف لها السكر قبل عمر السنة، والفاكهة في كل الأحوال تكون بها نسبة مناسبة للسكر بالنسبة للرضيع.



• ابتعدي عن الفاكهة المهيجة للمعدة قدر الإمكان، أفضل عصائر الفواكه هو عصير التفاح.



• يمكنك إجراء تمرين رياضي لطفلك وهو يستلقي على ظهره، وذلك بأن تحركي ساقيه بالتبادل مثل قائد الدراجة "العجلة" فإن ذلك يفيد كثيراً في حركة أمعاء الطفل.



• ليس صحيحاً أن الإمساك لدى الطفل يعالج باللبوس الشرجي الذي له آثاره الجانبية، لا تلجأي لأي أدوية دون استشارة الطبيب لأن لها خطرها على الطفل خاصة في حالة انسداد الأمعاء.