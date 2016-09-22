عصام بدوي: مصر المحرك الأساسي لأسعار القمح في البورصات العالمية

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير “الأهرام الزراعي”، عصام بدوي، إن مصر تعتبر المستورد الأول عالميًا للقمح، إذ تستورد سنويًا بما يقدر من 10 إلى 11 مليون طن، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الإستيراد تقدر بنحو 22 مليون جنيه، موضحًا أنها أصبحت المحرك الأساسي لأسعار القمح فى البورصات العالمية، وبالتالي من حقها أن تفرض شروط معينة في حالة استيراد القمح.

وأضاف بدوي، خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن المواطن المصري لم يكن يعلم مدى خطورة فطر “الإرجوت”، لافتًا أنه منذ عام 2010، وضعت مواصفات عن طريق وزارة التموين، ضربت بعرض الحائط كافة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي المصري المتعلقة بفطر “الإرجوت”، والتي كانت تهدف لتقليل الفاتورة الإستيرادية للقمح.

وأوضح بدوي، أن هناك تقارير حول شحنة قمح فرنسية دخلت لمصر منذ عام، وكانت بها نسبة إصابة بـ”الإرجوت”، وتم منعها واضطرت الشركة للجوء للقضاء، وانتهت اللجنة المشكلة من المختصين بأن كافة التشريعات تمنع دخول أية أقماح، بها نسبة إصابة بالفطر لخطورته على صحة المصريين، لافتًا أنه لم يكن هناك أية نسبة مصرح بها في التشريعات الزراعية المصرية.