تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ “أحداث عنف المطرية” لـ 9 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد،تأجيل جلسات محاكمة 30 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لـ 9 نوفمبر للإطلاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول، في بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وفيما تلا ممثل النيابة العام أمر إحالة المتهمين، ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

وكان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال 30 متهمًا من الإخوان لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة وقتل مجند شرطة و23 مواطنًا من معارضى الإخوان بالمطرية، وكشفت تحقيقات المستشار محمد سيف رئيس النيابة الكلية، بسكرتارية ماجد بهيج، أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان، وقتلوا مجند شرطة وأصابوا ضباطًا أثناء تنظيمهم مسيرات مسلحة فى ذكرى ثورة يناير، وأسفرت عن مقتل 23 مواطنًا من أهالى المطرية.