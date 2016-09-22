مرصد الكهرباء يتوقع 1660 ميجاوات فائضا في الإنتاج

توقع مرصد الكهرباء، تحقيق فائضا متوقعا في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 1660 ميجاوات.

وذكر أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

> وتوقع المرصد – في نشرته اليومية – أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28500 ميجاوات مقابل 28700 ميجاوات في ساعة الذروة أمس الذي بلغ فيه الحمل الادنى 20860 ميجاوات

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية و 45 دقيقة بعد الظهر وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه، لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015 ولم يعد يتم قطع التيار إلا لأسباب فنية تتمثل في الأعطال العادية أو لضعف شبكة الكهرباء وليس نتيجة لعدم توفر الكهرباء.

> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

أ ش أ