متحف “مدام توسو” في لندن يباعد بين تمثالي براد بيت وأنجلينا جولي بعد الانفصال

بعد إعلان انفصال النجمين الأمريكيين براد بيت وأنجلينا جولي، أقدم متحف “مدام توسو” الشهير في لندن الأربعاء على الفصل بين تمثالي الشمع الخاص بالنجمين السينمائيين كما قال متحدث باسم المتحف، وأصبحت أنجلينا في صحبة نيكول كيدمان فيما وضع تمثال بيت قرب مورغان فريمان.

قال متحف “مدام توسو” الشهير في لندن اليوم الأربعاء إنه أبعد تمثال الشمع الخاص بالنجم براد بيت عن تمثال أنجلينا جولي بعدما أعلن الزوجان الشهيران انفصالهما.

وقال متحدث باسم المتحف: “تصرفنا بسرعة بناء على نبأ انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت الذي ورد أمس بالفصل بين تمثاليهما”، وأضاف: “تم الفصل بين تمثالي الشمع اللذين وضعا عام 2013 وأصبحا الآن على مسافة من بعضهما البعض. أصبحت أنجلينا في صحبة نيكول كيدمان ووضع تمثال براد بيت قرب مورغان فريمان الذي شاركه بطولة عدد من الأفلام.”

وكان محامي جولي قال أمس الثلاثاء إن الممثلة تقدمت بطلب للطلاق من بيت الذي ربطتها به علاقة عاطفية منذ 2005 وتزوجته قبل عامين.