وزير التعليم العالي: الجامعات لا تملك الحق فى زيادة المصروفات الدراسية

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه ليس من حق الجامعة رفع المصروفات الدراسية، فى ذلك في رده على رفع الجامعات الحكومية المصروفات الدراسية إلي 800 جنيه للطالب المستجد انتظام و1000 جنيه للطالب “انتساب”.

وأضاف الشيحي في تصريحات صحفية له أمس على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم الرجوع لأي جامعة قامت برفع مصروفات الكليات الدراسية وسيتم التحقيق في ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش استعدادات الجامعات النهائية لاستقبال العام الدراسي السبت المقبل، بالإضافة إلي تسكين طلاب المدن الجامعية، وتحويلات الطلاب، لافتا إلي أنه خاطب رؤساء الجامعات بأن تجري جميع التحويلات في إطارها القانوني.

وحول إمكان إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وتصعيد اتحاد طلاب مصر قال الوزير: “مفيش حاجة اسمها اتحاد طلاب مصر، فانتخابات اتحادات الطلاب التى أجريت في العام الدراسي المنصرم تمت بلائحة 2007، والتى لم تنص على تشكيل اتحاد طلاب مصر”، مضيفًا أنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات في العام الدراسي الجديد فقط، وذلك لعدم إمكان إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر لحين البت في لائحة 2013 المطعون فيها.

واختتم “الوزير” تصريحاته، بأنه سيجري حوارًا مفتوحًا مع الطلاب لمراجعة كافة اللوائح الطلابية لعمل لائحة طلابية تضمن حقوقهم وتنص على انتخابات اتحاد طلاب مصر.