مطار القاهرة ينفى العثور على حقيبة بداخلها مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات

نفى مصدر أمني رفيع المستوي بمطار القاهرة الدولي، ماتناولته إحدى المواقع الإلكترونية، بالعثور على حقيبة بالصالة المخصصة للحجاج الفلسطينيين، وبداخلها مواد تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة لنقلها الى رفح مع الحجاج الفلسطنيين.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إنه تم العثور على حقيبة بالقرب من الصالة الخاصة بالحجاج الفلطسينيين، بدون صاحب، وذلك أثناء المسح الامنى للصالات، وتبين أن عليها “الليبول” الخاص بركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، وأضاف أنه على الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات لفحصها، والتأكد من خلوها من اى مواد متفجرة.

وقال المصدر، إنه عقب إتمام الإجراءات الأمنية تم فتح الحقيبة، وعثر بداخلها على ملابس رياضية مكونة من، فانلة، وحذاء رياضى، وشورت، وكرة سلة، وبورد كمبيوتر، وقال جارى حاليًا تحقيقات من جهات أمنية ، لمعرفة صاحب الحقيبة وهل كان عائدًا لتوة من السفر؟؟، أم أن الليبول الخاص بالخطوط القطرية معلق في الحقيبة منذ فترة؟؟، أم تم نسيانها سهوًا.

وكانت إحدى البوابات الإلكترونية الإخبارية، نشرت خبر على موقعها بالعثور على حقيبة قادمة من الدوحة علي الخطوط القطرية، وبداخلها مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات، وقال المصدر، إن سلطات الأمن حررت مذكرة بالحقيقة المفقودة وما بداخلها، وهو إجراء كتبه مع كافة الحقائب المتخلفة، أو التي لم يعثرعليها أصحابها بعد.