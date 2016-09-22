أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتقال قيادى بتنظيم داعش بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

Google+ Print
اعتقال قيادى بتنظيم داعش بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان اعتقال قيادى بتنظيم داعش بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

>بيروت (أ ش أ)

اعتقلت السلطات اللبنانية اليوم الخميس، عماد ياسين أحد القياديين بتنظيم داعش فى مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبى لبنان.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام البنانية أن اعتقال ياسين جاء خلال عملية أمنية لمخابرات الجيش اللبنانى داخل مخيم اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن عددا من الفلسطينيين واللبنانيين المطلوبين سلموا أنفسهم- فى وقت سابق- للأجهزة الأمنية والقضاء اللبنانى فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى صيدا جنوبى البلاد.

وتأتى هذه الخطوة بعد تنسيق بين الفصائل الفلسطينية واستخبارات الجيش اللبنانى جرى الاتفاق بشأنه أواخر شهر يوليو الماضى يقضى بتسليم المطلوبين أنفسهم للأجهزة الأمنية طوعا مقابل وعود بتسريع محاكماتهم أمام القضاء المختص والحصول على محاكمات عادلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365