اعتقال قيادى بتنظيم داعش بمخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

اعتقلت السلطات اللبنانية اليوم الخميس، عماد ياسين أحد القياديين بتنظيم داعش فى مخيم عين الحلوة بصيدا جنوبى لبنان.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام البنانية أن اعتقال ياسين جاء خلال عملية أمنية لمخابرات الجيش اللبنانى داخل مخيم اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن عددا من الفلسطينيين واللبنانيين المطلوبين سلموا أنفسهم- فى وقت سابق- للأجهزة الأمنية والقضاء اللبنانى فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى صيدا جنوبى البلاد.

وتأتى هذه الخطوة بعد تنسيق بين الفصائل الفلسطينية واستخبارات الجيش اللبنانى جرى الاتفاق بشأنه أواخر شهر يوليو الماضى يقضى بتسليم المطلوبين أنفسهم للأجهزة الأمنية طوعا مقابل وعود بتسريع محاكماتهم أمام القضاء المختص والحصول على محاكمات عادلة.