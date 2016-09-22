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«القومى للاتصالات»: مصر تدرس طرح رخصة الـ 4G للهاتف المحمول لمزاد عالمى

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«القومى للاتصالات»: مصر تدرس طرح رخصة الـ 4G للهاتف المحمول لمزاد عالمى «القومى للاتصالات»: مصر تدرس طرح رخصة الـ 4G للهاتف المحمول لمزاد عالمى

الجهاز القومى للاتصالات

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم الخميس، إن مشغلي الهاتف المحمول المحليين لم يتقدموا لشراء رخصة الجيل الرابع بحلول الموعد النهائي لذلك في 22 سبتمبر، وإنه يدرس طرح التراخيص في مزاد عالمي، وكانت أعطت الأولوية للشركات العاملة بالفعل في البلاد، لنيل تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطلق مزادًا عالميًا إذا رفضت أي منها العرض.

وقال الجهاز القومى في بيانه، إن “مجلس إدارته سيجتمع لمناقشة البدائل بخصوص إصدار التراخيص بما في ذلك طرح مزايدة عالمية، وسوف يتم عرض البدائل على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل أوائل أكتوبر لاتخاذ القرار في هذا الشأن”، وذلك بحسب مانشرته رويترز.

 

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