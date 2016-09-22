التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة المقاولون بالدوري

يستضيف نادي المقاولون العرب، نظيره الأهلي بطل الدوري، اليوم الخميس ، في تمام الثامنة مساءً ، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز،

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من :

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

على معلول، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد فتحي في خط الدفاع.

حسام عاشور، حسام غالي، مؤمن زكريا، وليد سليمان، عبد الله السعيد في وسط الملعب.

عمرو جمال وحيدًا في الهجوم.

ويستعيد الأهلي في مباراة المقاولون الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإٍسماعيلي بالجولة الأولى للإيقاف، فيما يتواصل غياب كل من أحمد حجازي ورامي ربيعة ومروان محسن للإصابة، وينضم لهم باسم علي الذي أُصيب في لقاء الإسماعيلي، كما يغيب جونيور أجاي ومسعد عوض وأكرم توفيق وحسين السيد لأسباب فنية.