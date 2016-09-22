هداية ملاك تطالب بالاستعداد لأولمبياد طوكيو

طلبت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، والحاصلة على برونزية بالأولمبياد الأخير في ريو دى جانيرو، من مسئولى الرياضة فى مصر أن يكملوا مشوار الدعم للأبطال عامة ولها خاصة، حتى يستمروا ويحققوا ميداليات أكثر لمصر خلال السنوات المقبلة.

كما طالبت بالإعداد والتجهيز لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من الآن حتى نضمن الميداليات، وطالبت أيضًا بإقامة المزيد من المعسكرات سواء كانت داخلية أو خارجية، مع الاستعانة بطبيب نفسى خلال البطولات.

يذكر أن مسئولو مستشفى بهية احتفلوا بهداية ملاك خلال الزيارة التي قامت بها اليوم، حيث أحضروا لها تورتة مطبوعًا عليها صورتها وتأخذ اللون البينك الخاص بلون شعار المستشفى.