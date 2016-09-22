أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس بعثة الحج: عودة 36 ألفا و630 حاجا من الأراضى المقدسة حتى الآن

Google+ Print
رئيس بعثة الحج: عودة 36 ألفا و630 حاجا من الأراضى المقدسة حتى الآن رئيس بعثة الحج: عودة 36 ألفا و630 حاجا من الأراضى المقدسة حتى الآن

أرشيفية

أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، استمرار الجسر الجوى بين والسعودية لنقل ضيوف الرحمن عقب أدائهم لمناسك الحج.

واشار اللواء ماهر – في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الأربعاء إن إجمالي حجاج البعثة المصرية الذين تم تفويجهم إلى القاهرة عبر مطاري جدة الدولى, والمدينة المنورة, بلغ حتى الآن 36 ألفا و360 حاجا.

وأضاف أن إجمالي حجاج القرعة المتواجدين بالأراضي المقدسة – حتى الآن – بلغ 16 ألفا و412 حاجا، من بينهم 11 ألفا و400 حاج بمكة المكرمة، و5012 حاجا بالمدينة المنورة، أما حجاج الجمعيات فبلغ إجمالي من غادروا الأراضي المقدسة 6 آلاف و31 حاجا، فيما يوجد 2682 حاجا بمكة المكرمة، و1567 حاجا بالمدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي المغادرين من حجاج بعثة السياحة 27 الفا و361 حاجا، فيما يتواجد حاليا بمكة المكرمة 420 حاجا، و بالمدينة المنورة 1262 حاجا.

يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أوفد مجموعة من ضباط الجوازات إلى الأراضي المقدسة; لمرافقة الحجاج على الطائرات وإنهاء إجراءات الجوازات أثناء الرحلات الجوية, تيسيرا على الحجاج لعدم تعطيلهم بالمطارات المصرية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»