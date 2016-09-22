رئيس بعثة الحج: عودة 36 ألفا و630 حاجا من الأراضى المقدسة حتى الآن

أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، استمرار الجسر الجوى بين مصر والسعودية لنقل ضيوف الرحمن عقب أدائهم لمناسك الحج.

واشار اللواء ماهر – في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الأربعاء إن إجمالي حجاج البعثة المصرية الذين تم تفويجهم إلى القاهرة عبر مطاري جدة الدولى, والمدينة المنورة, بلغ حتى الآن 36 ألفا و360 حاجا.

وأضاف أن إجمالي حجاج القرعة المتواجدين بالأراضي المقدسة – حتى الآن – بلغ 16 ألفا و412 حاجا، من بينهم 11 ألفا و400 حاج بمكة المكرمة، و5012 حاجا بالمدينة المنورة، أما حجاج الجمعيات فبلغ إجمالي من غادروا الأراضي المقدسة 6 آلاف و31 حاجا، فيما يوجد 2682 حاجا بمكة المكرمة، و1567 حاجا بالمدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي المغادرين من حجاج بعثة السياحة 27 الفا و361 حاجا، فيما يتواجد حاليا بمكة المكرمة 420 حاجا، و بالمدينة المنورة 1262 حاجا.

يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أوفد مجموعة من ضباط الجوازات إلى الأراضي المقدسة; لمرافقة الحجاج على الطائرات وإنهاء إجراءات الجوازات أثناء الرحلات الجوية, تيسيرا على الحجاج لعدم تعطيلهم بالمطارات المصرية.

أ ش أ