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حبس شاب سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه فكر «داعش»

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حبس شاب سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه فكر «داعش» حبس شاب سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه فكر «داعش»

أرشيفية

 

قضت محكمة جنح عابدين، اليوم الخميس، بمعاقبة شاب سنة مع الشغل، وغرامة 5 آلاف جنيه، في اتهامه باعتناق فكر “داعش”، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وقلب نظام الحكم، وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلام، وكان المتهم كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، أنه يتمنى أن يرتدى حزامًا ناسفًا لقتل رجال الشرطة والقضاء والإعلام، وأنه ينتمي لفكر “داعش”.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، من ضبط إحدى الصفحات الإلكترونية، التى تحث على قلب نظام الحكم، وتحاول استقطاب الشباب وتحريضهم على قتل رجال الشرطة، فى محاولة من أدمن الصفحة لاستقطاب حشود من المصريين لقتال رجال الشرطة والجيش، ونشر الفتاوى التى تبيح دماءهم.

 

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