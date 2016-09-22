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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بقنا إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات قديمة بينهما بقرية فاو قبلي – مركز دشنا بمحافظة قنا، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتي “عبدالغفار” و”قاسم” بسبب تجدد خلافات قديمة بينهما، وتم استخدام الأسلحة النارية في المشاجرة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من:”صفوت. ن”، وشقيقه “ثابت” من العائلة الأولى، فيما أصيب “عطا.ق”، و”محمد.ع” من العائلة الثانية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دشنا، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

 

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