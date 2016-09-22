إغلاق حضانتي أطفال وثلاجة أغذية لتشغيلهم بدون ترخيص بالبحر الأحمر

نفذت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، 3 قرارات صادرة من محافظ البحر الأحمر، بإغلاق ثلاجة حفظ أغذية، وحضانتى أطفال بالغردقة لإدارتها بدون ترخيص​.​

وتلقى اللواء محمد الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم محمد حمدى، مدير إدارة شرطة المرافق، يفيد تنفيذ 3 قرارت إغلاق بمشاركة المقدم هيثم أبو السعود، رئيس المباحث، حيث نفذت الحملة قرارات إغلاق ثلاجة حفظ أغذية لمخالفتها الاشتراطات الصحية وإدارتها بدون ترخيص، وتم إغلاق حضانتى أطفال لإدارتهما بدون ترخيص، وذلك بمنطقتى الهضبة ومبارك 7 بالغردقة ومطعم بشارع شيرى.